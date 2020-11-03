Ana muhalefet partisi CHP'nin 'deprem vergileri nerede kullanıldı=' şeklindeki sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı." ifadelerini kullandı. Özkan AK Parti iktidarından itibaren deprem konusunda gerçekleştirilen icraatleri de sıraladı.

AK Partili Özkan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamanın yanısıra Meclis'teki konuşmasının görüntülerini yayınladı.

Özkan mesajında şu başlıkları sıraladı:

Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı.

Avrupa’nın en büyük 8500 kişilik UMKE acil müdahale ekibi oluşturuldu.

AFAD kuruldu.

Deprem gözlem istasyonu 1100’e çıkarıldı