Süreç Şişli kararı ile başladı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, söz konusu tartışmanın fitili ateşleyen süreç, Şişli İlçe Seçim Kurulu tarafından YSK'ya yapılan bir başvuru ile başladı. Şişli Seçim Müdürü İlçe Seçim Kurulu'n, İlçe Seçim Kurulu da YSK'ya başvurdu.

Dilekçede, 31 mart seçimleri nedeniyle haksız ithamlarla karşılaştıkları ve soruşturma geçirdikleri belirtildi. Bu durumda 23 Haziran tekrar seçimlerinde kendilerinin görevlendirilmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tekrar seçim için yeni ilçe seçim kurulu başkan ve ilçe seçim kurulu personeli görevlendirmesi yapılması gerektiği vurgulandı.

YSK “YAPILACAK BİR İŞLEM YOK” DEDİ

YSK bu başvuruya ilginç bir yanıt verdi. İlçe seçim kurulu görevlilerinin kanunla belirlendiğini belirten YSK, "Bu aşamada yapılacak bir işlem yok" dedi. Bu karar tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü; YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini “sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan isimler arasından görevlendirilmesi” nedeniyle iptaline karar vermişti. Bu görevlendirmeleri yapan merciler ise İstanbul’da bulunan ilçe seçim kurullarıydı. Bu mahalde tartışmalar büyüdü.

AK PARTİ YSK’YA BAŞVURDU

Tartışmalar sürerken AK Parti’den önemli bir hamle geldi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel YSK’ya bir başvuru gerçekleştirdi. Dilekçede; soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının geçici olarak görevlerinden alınmaları istendi. Bu isimlerin yerine yeni atama yapılması istendi. Seçim müdürleri ve personellerinin yerine YSK tarafından, kanunen en kıdemli hakimlerin olduğu ilçe seçim kurulu başkanlarının değiştirilmesi için de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na başvurulması talep edildi.

Recep Özel tarafından YSK’ya verilen dilekçenin gerekçesinde özetle şu tespitlere yer verildi:

BİRİNCİ DERECE SORUMLULAR: Kurulunuzun 2019/4219 sayılı kararının genel gerekçesine bakıldığında; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; kanuna aykırılık, usulsüzlüklerin yapıldığı somutlaştırılarak ve ilişkilendirilerek ortaya konulmuştur. Yapılan seçimde usulsüzlüklerin sadece oy verme süresince gerçekleşmediği de tescil edilmiştir. Oy verme sonrası sandık sonuç tutanaklarındaki seçim sonuçlarının SEÇSİS’e veri girişi yapılması işlemlerinde de meydana geldiği, bu konudaki bir çok maddi hataların bu süreçte gerçekleştirildiği malumunuzdur. Yapılan bu kanuna aykırı işlemler ile usulsüzlüklerin öncelikle ilçe seçim kurulu başkanları ile seçim müdürleri tarafından yapıldığı kanısına varıldığından dolayı, Kurulunuzun aynı kararıyla, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunularak soruşturma başlatılması istenilmiştir. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, ilçe seçim kurulu başkanları ile seçim müdürleri bu konudaki usulsüz işlemlerden birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır.

bu hususta yürütülen soruşturmalar ve yapılan araştırmalara göre, kanuna aykırı işlemlerin seçmen kütük bürosu seçim müdürleri marifetiyle yapıldığı da ortaya çıkmıştır.



GÖREVDE KALMALARI SAKINCALI: İstanbul İl’ine bağlı tüm İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından alınan cevabi yazıların ve eki listelerin incelenmesinden; gönderilen bilgi ve belgelerin işi kapatmaya yönelik olduğu, kasıtlı yanlış bilgiler verildiği, hatta önemli olan belgelerin hiçbir ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca gönderilmediği, seçim takvimi içerisinde yürütülen işlemlerde keyfi uygulamaların yürütüldüğü, kendilerince bir çıkış buldukları, hileli yönteme başvurularak aynı ifadeleri içeren tutanaklar düzenlendiği ve olayı kendilerince yorumlayarak, seçim günü yapılan usulsüzlükleri kapatma yolunu seçtikleri görülmüştür. Seçimin iptaline sebebiyet verdiği tespit ve tescil edilen İstanbul İl’ine bağlı tüm ilçe seçim kurulu başkanları olan hakimler ile bu ilçelerde görevli tüm seçim müdürlerinin görevi başında kalmalarının sakınca doğuracağı ve bu durumun kamu oyunda şüphe ve endişelere yol açacağı ortadadır.

BAYRAMDAN SONRA ELE ALINACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ramazan Bayramı boyunca tatilde olacak. Bu nedenle AK Parti’nin başvurusunun bayram tatili sonrası ele alınması bekleniyor.

YILDIRIM: BU KARAR FEVKALADE TALİHSİZ BİR KARARDIR

AA'nın haberine göre AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK),soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına ilişkin, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Ümit ederim YSK, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer." dedi.

Yıldırım, seçimi çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde esnafına ziyarette bulundu. Burada, halkın yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Hürriyet Caddesi'nde bulunan İYİ Parti Seçim standını da ziyaret eden Yıldırım, buradaki görevlilere başarılar diledi.Bu sırada kimi İYİ Partililer, "Her şey güzel olacak" sloganı attı.

"PARTİMİZ İTİRAZINI YAPMIŞTIR"

AK Partililer de buna "Her şey daha güzel olacak" karşılığını verdi.Esnaf ziyaretini devam ettiren Yıldırım, gazetecilerin YSK'nın, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi yönündeki kararını sordu.Karara itiraz edildiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:"Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken, birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağlamıştı. Hal böyle iken bir yandan sorumlu tuttuğu, bir yandan suçladığı insanları, yapılacak bir seçimde, 'tekrar görev yapabilirler' diye karar vermesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işaretleri oluşturmuştur. AK Parti olarak partimiz, bu karara karşı itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer."



