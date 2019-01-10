10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Palu ailesi ile ilgili, “Burada RTÜK’ün alacağı önlemler çok önemli. Hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayınlanması ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, “Bu hafta sonu itibariyle MKYK üyelerimiz görevlendirildikleri illerde ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacaklar. Bu hafta sonu ben Mardin’i açıklayacağım, Cumhurbaşkanımız da Cuma günü Trabzon’u açıklayacak. 10 gün içerisinde bu illeri bitirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 26 Ocak’ta Gaziantep’i, 27 Ocak’ta Antalya’yı açıklayacak. Bununla birlikte bütün iller açıklanmış olacak. 31 Ocak’ta bütün illerimizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda toplayacağız ve Cumhurbaşkanımız büyük bir tanıtım toplantısı gerçekleştirecek ve manifesto okunacak. 1 Şubat itibariyle kampanyamızı başlatmış olacağız. Bu sene kampanyamızın planlamasını 60 gün olarak yaptık. Kampanyanın ilk 20 gününde 17 yıl boyunca her alanda yaptığımız işleri anlatacağız, son 40 günde şehircilik alanında neler yapacağımızı aktaracağız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting planlamasının henüz yapılmadığını paylaşan Ünal, mitinglerin 2014 yılında 22 Şubat’ta başlatıldığını hatırlatarak, yerel seçimlere yönelik mitinglerin başlamasına yaklaşık 40 gün olduğunu söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin temasına ilişkin de bilgi veren Ünal, “2009’da ‘İşimiz hizmet gücümüz millet’ demişiz. 2014’te ’Daima hizmet daima millet’ demişiz. Şimdi de tevazu, samimiyet ve gayretle ‘Önce millet önce memleket’ diyoruz. Kampanya konseptimiz de bu çizgide devam edecek” açıklamasını yaptı.
“Yerel seçimlere yönelik MHP ile kaç il ve ilçede iş birliği yapılacak?” sorusu üzerine Ünal, şunları söyledi:
“Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki görüşmeleri sürdürüyor. Görüşmeler neticelendiğinde ne kadar ilçede, ne kadar ilde hangi temelde karşılıklı mutabakat sağlandığını açıklayacağız.”
MHP tarafından hazırlanan ruh sağlığı yasası ile ilgili Ünal, “Ruh sağlığına ilişkin yasal düzenleme, toplumun ruh sağlığının iyiliği veya kötülüğüyle ilgili değil. Psikiyatristlerin, psikoterapistlerin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarının çalışma esas ve alanlarına ilişkin bir düzenleme mevcut değil. Ruh sağlığı yasasını, toplumun ruh sağlığı bozuldu o yüzden bir ruh sağlığı yasası çıkartalım şeklinde okumamalıyız. Uluslararası istatistiklere baktığımızda antidepresan kullanımında Türkiye dünya ortalamasının çok çok altında" dedi.
AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantılarında da gündeme gelen ve dün gözaltına alınan Palu ailesi hakkında ise Mahir Ünal, “Bu konuda bir çalışma kararı alındı ama bu kararı öncelikli olarak Adalet Bakanlığı konuya müdahil oldu. Burada RTÜK’ün alacağı önlemler çok önemli. Hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayınlanması ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Yayın konusunda ve hukuki konularda alınması gereken tedbirler var ve gerekli tedbirler alındı, alınıyor” diye konuştu.
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