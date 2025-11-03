Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti'den iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin video | Son dakika haberleri

        AK Parti'den iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin video

        AK Parti, iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin, geçmişten günümüze dünya üzerinde "milat" olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri anımsatan ve 3 Kasım 2002'nin Türkiye için bir milat olduğunu vurgulayan video hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 02:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 02:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'den iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin video
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti'nin NSosyal hesabından, "BirMilattır3Kasım" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı" ifadeleri kullanıldı.

        Video kapsamında, ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanı sıra ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu gösterildi.

        Paylaşımda, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri de kullanıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AK Parti
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Habertürk Anasayfa