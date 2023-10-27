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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de yerel seçim için adaylık başvurusu ne zaman başlayacak? Adaylar ne zaman açıklanacak? 31 Mart'ta ittifak mı iş birliği mi yapılacak?

        AK Parti'de adaylık başvuruları başlıyor

        AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Taslak seçim takvimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki son Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüldü

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 27.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:32
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        AK Parti'de adaylık başvuruları başlıyor
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        AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Taslak seçim takvimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki son Merkez Yürütme Kurulu’nda görüşüldü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        O takvime göre, 7 Kasım'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplanacak. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili MYK'ya yetki devri yapılacak. 8 Kasım'da ise 81 ilde aday adayları için başvuru süreci başlayacak. AK Parti’de, aday tanıtımları da yine kasım ayı içerisinde yapılacak.

        AK PARTİ’DE ADAY ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURULAR 8 KASIM’DA

        Adaylar, temayül yoklaması ile belirlenecek. AK Parti, teşkilatına elektronik ortamda tüm il ve ilçelerde “Kimi aday görmek istiyorsunuz?” diye sorulacak. Kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki komisyon verecek. Ardından sıra aday tanıtımına gelecek.

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        ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        24 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında adayların gruplar halinde açıklanması; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi kritik illerde ise en geç aralık ayı içinde adayların kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

        SEÇİM BEYANNAMESİ OCAK AYI SONUNDA AÇIKLANACAK

        Seçim vaatleri, projeler, AK Parti belediyelerinin bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları içeren yerel seçim beyannamesi de ocak ayının sonunda düzenlenecek toplantıyla açıklanacak.

        İTTİFAK YOK, İŞ BİRLİĞİ VAR

        Yerel seçimlerde ittifak yapılamıyor ancak iş birliğinin kapısı açık olacak. AK Parti ve MHP heyetleri iş birliği olanaklarına yönelik ilk toplantısını gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek heyetlerin, iş birliği yapılacak il ve ilçeleri belirlemesi bekleniyor.

        Sadece MHP ile değil, Cumhur İttifakı’nın diğer paydaşlarıyla da seçim iş birliği gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta içerisinde BBP, HÜDA-PAR, DSP ve Yeniden Refah liderlerini kabul etti. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde, HÜDA-PAR ile Doğu Anadolu bölgesi için DSP ile de Balıkesir'de ilçe bazında iş birliğine gidilmesi gündeme geldi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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