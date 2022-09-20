AK Parti'de 2023 hazırlıkları! Önce vizyon belgesi, sonra beyanname

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine yönelik yol haritasını 28 Ekim'de açıklayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, vizyon belgesinde, Türkiye'nin yeni yüz yılına yönelik hedeflerin yer alacağını söyledi. Kandemir, seçim beyannamesi için de tarih verdi.
2023 seçimlerine geri sayım devam ederken, AK Parti'de hazırlıklar hızlandı. 3 başlık altında yürütülen çalışmaları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Habertürk'e anlattı.
İlk aşamasında saha çalışmaları yer alıyor. Buna göre, il ziyaretleri, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" adıyla yeni bir formatta devam edecek. Teşkilata, bakanlar da eşlik edecek. 26 milyon haneye tek tek gidilip talepler için çözüm aranacak. Kadın, genç ve emeklilerle ayrı ayrı temas kurulacak.
İLLERDE YENİ YÜZ ARAYIŞI
İkinci aşamasında ise milletvekili adaylarının belirlenme süreci hazırlıkları var. Mevcut milletvekillerinin performansları değerlendirilecek. İllerde sevilen, öne çıkan yeni yüzler araştırılacak.
VİZYON BELGESİ 28 EKİM'DE
Üçüncü aşamasında ise seçim propagandası yer alıyor. 28 Ekim Cuma günü, AK Parti'nin 2023'e giden yol haritası kamuoyuna duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 25-30 bin davetlinin katılımıyla AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu kamuoyuna anlatacak.
"YENİ YÜZYILA UYGUN VİZYON BELGESİ"
28 Ekim tarihinin seçilme nedenini anlatan Kandemir, "Ertesi gün, Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak. Türkiye için yeni bir yüz yıl başlayacak. O yeni yüzyıla uygun şekilde vizyonumuzu paylaşacağız, somut şeyler söyleyeceğiz. 21 senelik AK Parti hikayesi, Türkiye'yi başka bir yere getirdi. Biz buradan Türkiye'yi nereye taşıyacağız. Toplumla bunu paylaşmak istiyoruz. Vizyon belgesi ile daha yoğun şekilde sahaya çıkmış olacağız " diye konuştu. Seçimlerinde kullanılacak slogan, Erdoğan'ın o gün yapacağı konuşma metninde yer alacak.
"TEK KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK"
AK Parti'nin seçim beyannamesi seçim takvimi açıklandıktan sonra, kamuoyuna duyurulacak. Ekim ayında bu nedenle ikinci bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için ayrı bir kampanya yürütülecek mi" sorusuna da yanıt veren Kandemir, "Tek kampanya yürütülecek" ifadesini kullandı.
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