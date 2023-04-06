Çorum'da, 29 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Valilik yanındaki otoparktaki aracına doğru giden AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp darp edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Günay, kendisini darbeden Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz'dan şikâyetçi oldu. Murat Günay ifadesinde olaya ilişkin şunları söyledi:

"Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 500'er TL'lik alışveriş yardım kartları genel merkezimiz tarafından İI Başkanlığımıza gönderildi. İl teşkilatımız da tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitini ve dağıtımını, hassasiyetle ve hakkaniyetle yürütmek için çalışma yaptı.

KAYITSIZ ŞARTSIZ VERMEMİ İSTEDİ

Zeki Oral, bu yardım kartlarından haberdar olmuş ve ben bir cenazeye katıldığım gün, beni telefonla aradı. 200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi, adeta emredercesine istedi. Ben de bu sözlerine karşılık kendisine ihtiyaç sahiplerinin dağıtım listesini getirdiğinde kendisine bir miktar kart verebileceğimi söyledim.