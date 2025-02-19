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        Haberler Bilgi Gündem AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi tarihi belli oldu. Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni Şubat ayında gerçekleşecek. Peki AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:41
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        • 1

          AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım başladı. 30 Kasım'da il kongreleri tamamlandı ve 7 Şubat 2025'te İstanbul'daki il kongresi ile tüm il kongreleri sonlandı. Peki AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        • 2

          AK PARTİ BÜYÜK KONGRE NE ZAMAN VE NEREDE?

          AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

          Kongrenin saati henüz netleşmedi. Önceki kongrelerin öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar sürdüğü göz önünde bulundurularak, büyük kongrenin de öğleden sonra başlaması bekleniyor.

          Kongrede 1.607 delegenin oy kullanması bekleniyor.

        • 3

          AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partileri için önemli günlerden birine hızla yaklaştıklarını belirtti.

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