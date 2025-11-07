Habertürk
        AJetin fabrika çıkışlı 8. uçağı İstanbula geldi - İş-Yaşam Haberleri

        AJetin fabrika çıkışlı 8. uçağı İstanbula geldi

        Filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendiren AJet'in yeni uçağı İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:33
        AJetin fabrika çıkışlı 8. uçağı İstanbula geldi
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in fabrika çıkışlı TC-OHG tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. TC-OHG, AJet'in 3 ay içinde filosuna kattığı 8. uçak oldu.

        Filoya son katılan TC-OHH ve TC-OHG tescilli uçaklar için AJet yöneticileri, ABD'nin Seattle kentindeki Boeing'in üretim merkezinde düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından 4 Kasım'da TC-OHH, 7 Kasım'da ise TC-OHG tescilli fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçaklar, ABD'den 13 saat süren yolculuğun ardından İstanbul'a geldi.

        Kabin donanımı ve koltuk montajı yapılacak uçak, kısa sürede tarifeli seferlere alınacak.

        Yıl sonuna kadar 10 fabrika çıkışlı uçağın, AJet filosuna katılması planlanıyor.

