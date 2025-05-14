AJet yurt dışı kampanyası başlattı: Biletler 40 dolardan başlıyor! AJet kampanyası ne zaman bitiyor?
AJet, yurt dışı seferlerine özel bir kampanya başlattı. 40 dolardan başlayan biletler satışa çıktı ve kampanyanın iki gün süreceği açıklandı. 48 bin koltuk sayısı ile sınırlandırılan AJet kampanyasında KKTC, Şam ve Urmiye kapsam dışı bırakıldı. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası detayları...
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AJet, yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 48 bin koltuk için geçerli olacak kampanyada biletler, 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bilet alan yolcular 1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlara katılabilecek. Peki, AJet yurt dışı bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi rotalarda geçerli? İşte, kampanya detayları...
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AJET YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet'in 40 dolardan başlayan indirimli bilet kampanyası 14-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC, Şam ve Urmiye hariç) direkt uçuşları kapsıyor.
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SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanya, 1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
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GENEL KURALLAR
1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC, Şam ve Urmiye hariç) direkt uçuşları kapsamaktadır.
Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Kampanya 12 yaş ve üzeri yolcularımız için geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanya 48.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.
Yalnızca AJet.com, AJet Mobil , çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
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40 DOLARDAN BAŞLAYAN ROTALAR