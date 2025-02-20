AJet yurt içi bilet kampanyası başlattı: Biletler 799 TL'den başlıyor! Kampanya ne zaman bitiyor?
AJet, yurt içi uçuşlarına özel başlattığı kampanyada biletleri 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sadece 20 Şubat bugün geçerli olacak kampanyadan bilet alanlar 8 Nisan 2025 – 28 Mayıs 2025 tarihlerinde seyahat edecek. İşte, AJet bilet kampanyası...
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AJet, yurt içi bilet kampanyasında çeşitli rotaları 799 TL'den satışa çıkardı. 128 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampanyaya dâhil edilmedi. Kampanyalı biletler AJet.com ve AJet Mobil üzerinden satışa çıktı. İşte, detaylar...
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AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya sadece bugün geçerli olacak. Bilet satışları 20 Şubat 2025 23:59'da sonlanacak.
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SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Bilet alan yolcular 8 Nisan 2025 – 28 Mayıs 2025 tarihlerinde seyahat edecek.
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GENEL BİLGİLER
Tek yön biletler 799 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 20 Şubat 2025 00:00’da satışa sunulacaktır. Satış 20 Şubat 2025 23:59'da sonlanacaktır.
8 Nisan 2025 – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)
Kampanya 128.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
Kampanyalı biletlerde değişiklik işlemi için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.
Kampanyalı biletler iade edilemez.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.