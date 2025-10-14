AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası! AJet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
AJet, başlattığı kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamındaki biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Peki, AJet kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, AJet kampanyası
AJet, 14-15 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli kampanyayla tüm yurt dışı uçuşlarında biletleri 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu indirimli biletler 18 Kasım 2025 - 17 Mart 2026 arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, 150 bin koltuk ile sınırlandırıldı. İşte, AJet kampanya detayları...
AJET'TEN 9 DOLARA YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI
AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek.
KAMPANYA VE SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
