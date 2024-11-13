AJet, yurt içinde geçerli olmak üzere 699 TL'den başlayan kampanyalı biletleri satışa sundu. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olan ve tüm vergilerin dâhil olduğu kampanyada Kıbrıs hariç olmak üzere çeşitli illere indirimli uçuş seferleri düzenlenecek. 131 bin koltuk ile sınırlı tutulan kampanyada satın alınan biletlerin iade edilmesi mümkün olmayacak aynı şekilde değişiklik yapıldığında yüzde 100 ceza uygulanacak. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası...