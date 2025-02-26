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        Haberler Magazin Ajda Pekkan’dan doğa yürüyüşü paylaşımı: Sevimli dostuyla keyifli anlar - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan’dan doğa yürüyüşü paylaşımı: Sevimli dostuyla keyifli anlar

        Ajda Pekkan, doğa yürüyüşü sırasında kendisine eşlik eden bir kediyle keyifli anlar yaşadı. Sevimli dostuyla sohbet eden Pekkan'ın samimi halleri, sempati topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 20:31 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:31
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        Sevimli dostuyla keyifli anlar
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        Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından doğa yürüyüşüne dair bir paylaşımda bulundu. Kar manzaraları eşliğinde yürüyüş yapan Pekkan’a sevimli bir kedi eşlik etti.

        Ajda Pekkan'ın patili dostuyla sohbet ettiği samimi anlar, sempati topladı.

        Ajda Pekkan, bulunduğu paylaşımda şu ifadeleri not düştü; "Güneş, doğa, harika kar manzaralarıyla mis gibi bir hava. Ayrıca en sevdiklerim, patili canlarım da yanımda olunca çok keyifli bir kondisyon yaptık bugün."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ajda Pekkan

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