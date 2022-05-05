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Ajda Pekkan sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri

Ajda Pekkan sosyal medyayı salladı

Dün akşam Bodrum'da konser veren 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın basına yansıyan fotoğrafları dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Pekkan için "Photoshop'u fazla kaçırmış" yorumunda bulundu

05.05.2022 - 11:20 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Ajda Pekkan, bayramın üçüncü gününde Bodrum'da dinleyicileriyle bir araya geldi.

  • İki buçuk saat sahnede kalan Pekkan, konser için üzerinde taşları olan kabarık bir kostüm giymeyi tercih etti.

  • 76 yaşındaki şarkıcının basına yansıyan kareleri, sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraflara uygulanan photoshop nedeniyle bazı takipçileri, Pekkan'ı tanımakta güçlük çektiğini ifade etti.

  • Ajda Pekkan'ın sosyal medyada espri konusu olan karelerine şu yorumlar yapıldı:

    * Photoshop'u fazla kaçırmış.

    * Ben 25 yaşındayım, Ajda Pekkan benden daha genç görünüyor.

    * Bence Ajda'nın yerine sahneye bugüne kadar sakladığı torunu çıkmış.

    * Photoshop'u biraz daha abartsa Ajda Pekkan'ın bebekliğini görecekmişiz.

  • "BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ!"

    Ajda Pekkan, daha önce de filtreli fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

    Uyguladığı photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcı için "Bal mumu heykeli sandım.", "Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş... ", "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!" ve "Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!" yorumları yapılmıştı.

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