Ajda Pekkan, İstanbul'daki son konserini verdi

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Ajda Pekkan, KerkiSolfej’in organizasyonuyla düzenlenen sonbahar konserleri kapsamında farklı illerde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Pekkan, Zorlu PSM Sahnesi'ndeki konserinde İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ajda Pekkan, konserinde müzisyen grup DKTT’yi sahneyi davet edip birlikte 'Düşünme Hiç' şarkısını seslendirdi.

Yurdumuzun dört bir yanından beklenen yağış ve fırtına öncesinde uyarıda bulunan Ajda Pekkan, dinleyicilerine ayrıca "Bir diğer fırtına da bu akşam burada çıkacak. Hazırlıklı olun" sözleriyle seslendi.

Yıl boyunca tüm Türkiye'yi gezerek milyonlarca hayranıyla buluşmanın mutluluğunu dile getiren Ajda Pekkan, "Bu sezonki İstanbul'daki son konserim, şehir dışında olan bir kaç konserim daha kaldı onları da bitirdikten sonra 2023’e veda edeceğiz. 2024’te güzel konserlerde tekrar bir araya gelip şarkılarımızı hep bir ağızdan söyleyeceğiz" diyerek sevenlerine teşekkür etti.