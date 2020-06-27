Süperstar, gazetecilerin ülkenin yaşadığı pandemi sürecini sorması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

Herkes gibi ben de evde geçirdim. Evde oturmayı zaten çok seviyorum. Daha yaratıcı ve üretken oldum. İnşallah ülkemiz bu virüsü atlatır ve bütün ülke sağlığına kavuşur.

Evinin yolunu tutan Ajda Pekkan, sevgilisi Bülent Çavuşoğlu ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.