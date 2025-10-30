Ajda Pekkan: 'Cimri Ajda' diyorlar

Ajda Pekkan, sahne kıyafetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kostümlerinin dikim aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı; "Kostümlerle ilgili dosyam var. Daha doğrusu tam bir sanatçı gibi darmadağınık içinde şarkı sözleri de var" dedi.

REKLAM advertisement1

Resmi çok sevdiğini ifade eden Ajda Pekkan, kostümlerini kendisinin çizdiğini söyledi. Pekkan; "Model çizimleri de var. Onları çiziyorum, kafamda hayal ediyorum. Çünkü resmi çok sevdiğim için kendi anatomimi de çok iyi biliyorum. Nerelerde benim düzgün görünmem gerekiyor. Çalıştığım insanları o konuda biraz uğraştırıyorum. Çünkü dediğim gibi dikiş çok önemli" ifadelerini kullandı.

Temiz dikişin önemine vurgu yapan ve sahne kostümleri için önemli isimlerle çalıştığını söyleyen Ajda Pekkan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Eskiden deli gibi her gün kostüm değiştirmek... Sosyal medya, bir gün aynı kıyafeti giydiğiniz zaman 'Bak cimri Ajda gene aynı kıyafeti giymiş' yapıyorlar.