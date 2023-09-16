Ajda Pekkan, Ankara'da sahne aldı
Ajda Pekkan, yaz turnesine devam ediyor. Kerkisolfej Organizasyon'un düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Pekkan, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı
Giriş: 16.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:55
Gecede yoğun istek üzerine iki kere bis yapan Ajda Pekkan, sahnede sokakta yaşayan canlarımız için yardım istedi.
Ajda Pekkan, “Havalar soğuyor. Sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım” dedi. Ünlü şarkıcı, bu duyurusuyla alkış aldı.
Ajda Pekkan, 26 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.