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        Haberler Bilgi Spor Ajax- Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ajax- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi maçlarının bitiminin ardından gözler Avrupa Ligi müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda Ajax, Lazio ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlübiyeti bulunan Ajax 10 puanla 6. sırada. Öte yandan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Lazio 13 puanla 2. konumda. Peki Ajax- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:31
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Lazio'yu ağırlayacak. Avrupa arenasında namağlüp yoluna devam eden İtalyan ekibi Lazio, Ajax karşısında kazanması durumunda puanını 16' yükseltecek ve 36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi sıralamasında liderlik koltuğuna oturacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Ajax- Lazio maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...

        • 2

          AJAX- LAZİO MAÇI NE ZAMAN?

          Ajax- Lazio maçı 12 Aralık Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          AJAX- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Johan Cruyf Arena'da oynanacak kritik karşılaşma tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          AJAX MUHTEMEL 11

          Pasveer, Gaaaei, Sutalo, Ahmetcan, Hato, van den Boomen, Henderson, Taylor, Berghuis, Godts, Weghorst

        • 5

          LAZİO MUHTEMEL 11

          Mandas, Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini, Rovella, Dele- Bashiru, Tchaouna, Pedro, Noslin, Castellanos

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