Ajax'a dönecek mi? Dusan Tadic'ten açıklama

"FARIOLI HARİKA İŞ ÇIKARIYOR"

Son olarak Ajax'ın mevcut durumu hakkında konuşan Tadic, "Size geçen yıl da söyledim: bir teknik direktör ve bir sportif direktör. Bu iki pozisyon bir kulüp için çok önemlidir, kesinlikle Ajax için de. Ajax'ın bu açıdan işleri çok iyi organize ettiğini düşünüyorum. Alex Kroes ve Francesco Farioli hakkında iyi hikayeler duyuyorum. Koç takıma yeniden güven ve mentalite kazandırdı. Ajax yeniden ileriye doğru büyük adımlar atıyor. Olması gereken de bu, çok güzel." diyerek sözlerini noktaladı.