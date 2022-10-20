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Airfry temizliği nasıl yapılır? Airfry kokusu nasıl giderilir?

İnatçı lekeleri yok edin! İşte en pratik ve en etkili Airfry temizlik yöntemi!

Teknolojinin son harikalarından Airfry, bütçeye uygun çelitli markalarla evimizde yer almaya başladı. Popülerleşen bu cihazın en çok araştırılan temizlik yöntemi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş: 20.10.2022 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Genel olarak Airfry temizliği aynı olsa da bazı markaların ürünlerinin hassas noktaları olabiliyor. İşte tüm markaların Airfry temizlik yöntemleri...

  • TEFAL AIRFRY TEMİZLİĞİ

    İlk olarak ürünü soğuması için bırakın ve fişini çektiğinizden emin olun. Aşındırıcı malzemeler kullanmaktan ve yoğun deterjanlar kullanmaktan mutlaka kaçının. İçerisindeki tavayı su ile yıkayın. İyice kurumasını bekledikten sonra kullanabilirsiniz.

  • KUMTEL AIRFRY TEMİZLİĞİ

    Fritözünüzün fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Kağağı açın ve sepet ile tavayı çıkarın. Bu kısımları su ile yıkayın. Geri kalan kısımları ıslak olmayan bir sünger ile temizleyin. İyice kuruduktan sonra kullanabilirsiniz.

  • KİWİ AIRFRY TEMİZLİĞİ

    Yağsız fritöz temizliğini cihazınız tamamen kurumuş ve soğumuş olması gerekmektedir. Üründe bulunan tüm aparatları çıkardıktan sonra yağ çözücü kullanarak temizliği gerçekleştirebilirsiniz. Temizlik aşamasında cihazın çizilme ihtimaline karşı tel veya sünger kullanmamanız gerekir.

  • XIAOMI AIRFRY TEMİZLİĞİ

    Xiaomi ürününü temizliği için şu açıklamaları yapmış:

    İlk olarak güç kablosunu prizden çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Sonrasında sepetini içerisinden çıkarın. Fritöz yüzeyini yumuşak bir bezle ya da nötr bir temizleme deterjanı ile temizleyin. Hava fritözünün sepetini her kullanımdan sonra temizleyin fakat bu sırada aşındırıcı malzemelerden kaçının. 

    Not: Sepet, kızartma plakası ve ızgara ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir, ancak fritöz suda yıkanamaz veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

     

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