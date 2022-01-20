Artık evi yok!

Paylaşım ekonomisinin önde gelen başarı hikayelerinden biri olan ve “Dünyanın en büyük konaklama platformu ama tek bir konutu yok” ifadesi ile de nitelendirilen Airbnb’nin kurucusu, bu slogana uygun bir karara imza attı.
Konut paylaşım platformu Airbnb'nin kurucu ortağı ve CEO'su Brian Chesky, bundan sonra artık Airbnb’de yaşama kararı aldığını duyurdu.
Aldığı kararı Twitter üzerinden duyuran Brian Chesky, “Bugünden itibaren Airbnb'de yaşayacağım. Birkaç haftada bir farklı bir kasaba veya şehirde kalacağım. Bu hafta Atlanta'dayım. Sık sık San Francisco'ya döneceğim ama şimdilik evim bir yerlerde bir Airbnb olacak” dedi.
'DAHA FAZLA İNSAN DİJİTAL GÖÇEBE OLACAK'
Brian Chesky, aldığı kararın gerekçesini ise şu sözlerle özetledi:
“Bunu neden yapıyorum? Bence pandemi, ticari uçuşun ortaya çıkmasından bu yana seyahat etmek için en büyük değişikliği yarattı. İlk kez milyonlarca insan artık her yerde yaşayabilir. Uzaktan çalışma, birçok insanı her gün bir ofiste olma ihtiyacından kurtardı.
"Bunu verilerimizde görüyoruz. Temmuz-Eylül ayları arasında Airbnb'de rezerve edilen 5 geceden 1'i bir ay veya daha uzun süreli konaklamalar içindi ve rezerve edilen gecelerin neredeyse yarısı bir hafta veya daha uzun süreli konaklamalar içindi. Geçen yıl 100.000 Airbnb misafiri 3 ay veya daha uzun süreli konaklama rezervasyonu yaptı."
"2022'de seyahatteki en büyük trendin binlerce kasaba ve şehre yayılan, haftalarca, aylarca hatta mevsimler boyunca konaklayan insanlar olacağını düşünüyorum. Daha fazla insan yurtdışında yaşamaya başlayacak, diğerleri tüm yaz boyunca seyahat edecek ve hatta bazıları kira sözleşmelerinden vazgeçip dijital göçebe olacak."
"Şehirler ve ülkeler bu uzak çalışanları çekmek için rekabet edecek ve bu, insanların seyahat ettiği ve yaşadığı yerlerin yeniden dağılımına yol açacaktır. Bu eğilim, yaşamın ademi merkeziyetçiliği gibi, seyahatin kimliğini de değiştiriyor. İşte bu yüzden Airbnb'de yaşıyorum. Eğlenceli olacak, ama daha da önemlisi, artık her yerde yaşayabilen insanlar için deneyimi iyileştirmemize yardımcı olacak.”
DEĞERİ 100 MİLYAR DOLAR
2008 yılında San Francisco’da kurulan ve 2020 yılında ABD borsalarında halka arz edilip, NASDAQ Endeksi’nde işlem görmeye başlayan Airbnb’nin şu anki piyasa değeri 98 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Bu rakamla dünyanın en değerli 157. şirketi konumunda olan Airbnb’in piyasa değeri, 13 Kasım 2021 tarihinde 131 milyar doları aşarak, tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştı.
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