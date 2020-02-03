Air Canada'nın Madrid-Toronto seferini gerçekleştirecek olan Boeing B767-300 tipi yolcu uçağı Barajas Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra motorundan alev çıktığı görüldü.

Rotasını Madrid'e çeviren uçak 2 saati aşkın bir süre boyunca havada tur atarak yakıt harcadı. Uçak sorunsuz bir şekilde az önce Madrid Barajas Havalimanı'na iniş yaptı.