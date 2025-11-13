Habertürk
        Aileyi yok eden kaza: Anne ve oğlu öldü | SON DAKİKA HABERİ

        Aileyi yok eden kaza: Anne ve oğlu öldü!

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde feci kazada, 47 yaşındaki Gönül ve 21 yaşındaki oğlu Yunus Gayrinal hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı. Karşı şeride geçen aracın neden olduğu kazada iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:34
        Aileyi yok eden kaza: Anne ve oğlu öldü!
        İstanbul'da olay, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

        Anne Gönül Gayrinal, 47 yaşındaydı.
        Anne Gönül Gayrinal, 47 yaşındaydı.

        ANNE İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

        İHA'daki habere göre karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden Yunus Gayrinal (21) ve Gönül Gayrinal (47) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Y.G. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Yunus Gayrinal, 21 yaşında hayatını kaybetti.
        Yunus Gayrinal, 21 yaşında hayatını kaybetti.

        YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

        Amca Şahin Gayrinal, kazaya ilişkin bilgi verdi.
        Amca Şahin Gayrinal, kazaya ilişkin bilgi verdi.

        "KARŞI ŞERİTTEN GELİP ONLARIN YOLUNA GEÇMİŞ"

        Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Y.G. vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti.

        İKİ KÜÇÜK KIZI GERİDE KALDI

        Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Y.G. hâlâ hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede ‘Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."

        Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa