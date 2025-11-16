Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı | Son dakika haberleri

        Aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı

        Düzce'de akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 14.30 sıralarında merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak’ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı olayda 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Habertürk Anasayfa