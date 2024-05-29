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        Haberler Gündem Teyit Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Zonguldak'taki iddialarla ilgili basın açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Zonguldak'taki iddialarla ilgili basın açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'taki cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 20:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:42
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        Zonguldak'taki iddialara ilişkin açıklama
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Zonguldak’taki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

        Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi’nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z, 25 Mayıs’ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir.

        T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır.

        Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir.

        ERİŞİM YASAĞI TALEBİ

        S.E.Z.‘ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.’nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır.

        Mağdur S.E.Z.’nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulunulmuştur.

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #ZONGULDAK
        #Gül Çocuk Evi
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