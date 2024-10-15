Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurularda adaylar önce KPSS puanına sonra diploma tarihine, en son da yaşa bakarak atanacak. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı detayları...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek, ardından uygun bulunan adaylar görev yerlerine atanacak. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı detayları...
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2.390 (iki bin üç yüz doksan) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden eDevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
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