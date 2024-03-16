Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuçları sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı.
Başvuru sonuçlarının açıklanacağına tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.
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c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
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Branş dağılımı:
Mühendis
Mimar
Şehir Planlayıcısı
Tekniker
Teknisyen
Büro personeli
Destek personeli
Sosyal çalışmacı
Psikolog
Çocuk gelişimci
Öğretmen
Fizyoterapist
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Hemşire
Koruma ve güvenlik görevlisi
Aşçı ve aşçı yardımcısı
Temizlik personeli
Şoför
Engelli bakıcısı
Çocuk bakıcısı
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