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        Haberler Gündem Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuçları sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:12
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı.

          Başvuru sonuçlarının açıklanacağına tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

          AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA

        • 3

          DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

          a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

          b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.

        • 4

          c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

        • 5

          Branş dağılımı:

          Mühendis

          Mimar

          Şehir Planlayıcısı

          Tekniker

          Teknisyen

          Büro personeli

          Destek personeli

          Sosyal çalışmacı

          Psikolog

          Çocuk gelişimci

          Öğretmen

          Fizyoterapist

        • 6

          Hemşire

          Koruma ve güvenlik görevlisi

          Aşçı ve aşçı yardımcısı

          Temizlik personeli

          Şoför

          Engelli bakıcısı

          Çocuk bakıcısı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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