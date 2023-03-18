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Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Aile’ dizisinin Salı akşamı yayınlanacak 3. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Cihan’ın karşı karşıya geldiği sahne yeni bölümde olacaklara dair merakı artırıyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’ dizisi hikayesi ve Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan dev oyuncu kadrosuyla seyirciyi etkilemeye devam ediyor. Yayınlanan 2 bölümüyle seyircinin beğenisi kazanan dizinin Salı akşamı yayınlanacak 3. bölümünden ön izleme sahnesi paylaşıldı. Yayınlanan sahnede Devin’in (Serenay Sarıkaya) kliniğine giden Cihan (Nejat İşler) ondan terapi almak istediğini söylüyor. Karşısında Cihan’ı gören Devin ona kesinlikle terapi yapmayacağını sert bir şekilde dile getiriyor. İkilinin bu gerilimli ilk karşılaşması bundan sonra olacaklar konusunda da bir çok soru işaretini beraberinde getiriyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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