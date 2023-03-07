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Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’ dizisi bu akşam SHOW TV’de başlıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın ise 'Devin' karakterine hayat vereceği 'Aile', tanınmış ailelerden Soykanların başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’ ile tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

‘Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Kadrosu, hikâyesi ve tanıtımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve yayınlanmaya başlamadan övgüleri toplayan dizinin izleyicilerle buluşmasına saatler kala yeni bir ön izleme sahnesi paylaşıldı. 'Aslan’ın, amcası 'İbrahim Soykan' ile arasında geçen gergin konuşmanın yer aldığı ön izleme sahnesi hikâyenin içeriği hakkında merakı artırıyor.

‘Aile’ bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

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