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        Haberler Televizyon Aile'nin heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aile 20. bölümde neler olacak?

        Aile'nin heyecan dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İşte Aile 20. bölüm fragmanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 23:33 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:33
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        Aile'nin heyecan dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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        Aslan’ın vurulduğu nefes kesen tanıtım yeni bölüme büyük bir merak uyandırdı.

        ASLAN VURULUYOR!

        ‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan ve Devin’in yaşadığı romantik anlar heyecan uyandırırken, Bedri’nin Hülya Soykan’ı Aslan ile tehdit etmesi gerilimi artırıyor. Serap’ın tutuklanmasının ardından İlyas’ın “Bu işin başka hal çaresi kalmadı!” demesi dikkat çekerken, Aslan’ın vurulması herkesi şoke ediyor. “Aslan Soykan’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla beklenirken, tanıtım çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bomba gibi bir bölümün ilk sinyallerini veriyor.

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