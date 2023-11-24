Aile'nin 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

REKLAM advertisement1

Aslan ve Devin’in çift terapisine gittiği renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Devin, anne olabileceğini öğreniyor. Devin, Aslan’a bir bebeklerinin olabileceğinin müjdesini verirken, Aslan ise kendi ailesini kurup Devin’le ayrı bir evde bebeklerini büyüteceğini tüm ailesine açıklıyor. Bu haber üzerine Hülya’nın fenalaşması dikkat çekerken, neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Aile'nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

İşte Aile’nin 22. Bölüm Tanıtımı;