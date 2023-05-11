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Aile'nin 11. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin merakla beklenen 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Nefesleri kesen heyecan dolu tanıtıma "Aslan Soykan, Yusuf Soykan oldu!" sözleri damga vuruyor.

Giriş: 11.05.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Aile'nin 11. bölüm tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Her hafta heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Babası gibi olmaya başlayan Aslan'ın çevresine korku saldığı tanıtımda Hülya'nın İlyas'ın bildiği büyük aile sırrından bahsetmesi dikkat çekiyor. Bu sırrın ne olduğu akıllarda soru işareti yaratırken, Ati'nin ölümünün ardından polis Soykanlar'ın çiftlik evine geliyor. Yaşananlardan dolayı büyük bir öfke duyan Devin'in polislere ne diyeceği ise gerilimi artırıyor. Olayın yaşandığı akşam evde birinin eksik olduğunu açıklayan Devin'in, Aslan'ı ihbar edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

İşte Aile'nin 11. Bölüm Tanıtımı;


'Aile' yeni bölümüyle Salı saat 20.00'de Show TV'de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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