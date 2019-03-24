'Aile hekimleri belirsizlikten yoruldu'

24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, “Öncelikle 26.000 aile hekiminin çalışma koşullarını ve geleceğini ilgilendiren bir yönetmeliğin hazırlık aşamasında sahadan temsilcilerin olmamasını, taslak halinin sahaya tam olarak açıklanmamasını anlamak mümkün değildir. Artan iş yükü görmezden gelinerek üzerine eklenmek istenen yeni görevler aile hekimliği çalışanlarını bu yüklerin altından kalkamaz hale getirecektir. Planlanan ve açıkça ifade edilen kayıtlı nüfus sayısını azaltma kararı, ödeme katsayıları ile dengelenmezse sistemden kaçışlar başlayacaktır” dedi.
Sezen, aile hekimlerine katsayı artışı yapılmaksızın yeni işler yüklenmesi ile mevcut kayıpların telafi edilebileceğini ön gören bir ödeme sözleşme yönetmeliğinin kabul edilemeyeceğini söyledi.
“Kişilere sorumluluk verilmeden sadece aile hekimlerine yüklenen yüksek performans beklentisi aynı zamanda çalışan memnuniyetsizliğini artırmaktadır. Artan aile sağlığı merkezleri giderlerinin yanında bu giderleri karşılayamaz durumda kalan cari gider ödenekleri, mali açıdan aile sağlığı merkezlerini ve çalışanları sıkıntıya sokmuştur. Bizler koruyucu hekimliği uygulamaya çalışırken maliyeti yüksek tedavi edici modele dönüştürülmeyi istemiyoruz. Koruyucu hekimlik hem sağlıklı geleceğimizin temelidir hem de ekonominin önem kazandığı bu dönemde sağlık harcamalarını azaltmanın en etkin yoludur.”
Bakanlık yetkililerinden bu konuda destek beklediklerini belirten Sezen, eksik Aile Sağlığı Merkezi çalışanı sayısının artırılmasını ve toplumun sağlık okuryazarlığı konusunda bilgilendirilmesine ağırlık verilmesini talep ettiklerini vurguladı. Sezen haklarını kazanmak için mücadelelerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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