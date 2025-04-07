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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Gençlik Fonu Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları nedir, kimler nasıl başvuru yapabilir, geri ödeme planı nedir?

        Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları nedir, kimler nasıl başvuru yapabilir, geri ödeme planı nedir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanmaya başlayan Aile Gençlik Fonu başvuruları devam ediyor. 150 bin TL faizsiz kredi almak isteyen vatandaşların 18-29 yaş arasında olması, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, Aile Gençlik Fonu başvurusu nereden yapılır, geri ödeme planı ve şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:47
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        • 1

          81 ilde başlatılan Aile Gençlik Fonu ile beraber, evlilik hazırlığında olan çiftler başvuru yapmaya devam ediyor. Gerekli şartları sağlayanlara faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi almanın şartları nelerdir, geri ödeme planı nasıl? İşte, evlilik kredisi detayları...

        • 2

          AİLE GENÇLİK FONU'NA 80 BİN 193 BAŞVURU

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 80 bin 193 oldu.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti. İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde uylgulanmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 13 Ocaktan itibaren 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu haberin ardından Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı. Bu tarihten sonra krediye başvuran çift sayısı her geçen gün katlanarak devam etti. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 80 bin 193 çift evlilik kredisine başvuruda bulundu. Başvuru yapılan en yüksek il ise 12 bin 46 çift ile İstanbul oldu. İstanbul'u 6 bin 9 ile Hatay, 5 bin 340 başvuru ile Kahramanmaraş takip etti.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

          - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

          - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

          - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

          - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

          - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

          - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

          - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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