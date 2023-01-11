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Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak, şartları neler?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından, Aile Destek Programı ödemelerine ne kadar zam geleceği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 850 TL-1250 TL aralığında değişen miktarlarda her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeme yapılmaya devam ediyor. İşte Aile Destek Paketi başvuru şartları ve Ocak 2023 ödeme tarihleri...

Giriş: 11.01.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu Dayanışma Vakfı üzerinden alınmaktadır. Ocak ayı ödeme tarihleri, Aile Destek ödemesine başvuru yapanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Programı e- Devlet sorgulama ekranı...

  • OCAK AYI AİLE DESTEK YARDIMI YATTI MI?

    Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

    29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

    Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

  • Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

     

  • OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

     

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

     

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

     

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

     

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

     

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Aile Destek Programı başvuruları ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor.  850 - 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı bitmiş olacaktır.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuran kişinin;

     

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

     

  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

     

  • Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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