Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, devam edecek mi, şubat ödemesi yatacak mı?

        Aile Destek ödemesi bitti mi? 2025 Aile Destek Programı uzatıldı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemelerinde sona gelindi. 2024 yılının aralık ayına kadar ödemesi yapılan Aile Destek Programı'nda ödemelerinin devam edip etmeyeceği araştırılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında değişen her ay belirli tarihlerde yapılan ödemelerdir. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı uzatıldı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 2022 yılında dönemsel olarak başlatılan Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aralık ayına kadar her ay düzenli olarak hak sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, devam edecek mi?" İşte detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

          Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        • 3

          2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

          Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

          2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

          Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

          Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
          1-2 çocuklu hanelere 350 TL
          3 çocuklu hanelere 450 TL
          4 çocuklu hanelere 550 TL
          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        • 6

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

        • 7

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Habertürk Anasayfa