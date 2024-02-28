Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu? 2024 Mart ayı Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile Destek Paketi, 12 ay boyunca hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara belirli tutarlarda ödeniyor. Maaş zamlarıyla beraber "Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak, yarım parası ne kadar oldu, zamlandı mı?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay hesaplara yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine 850 ile 1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parası zammı da gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında Şubat ayı ödemesiyle birlikte bugüne kadar hanelere 68,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti. Peki, Aile Destek ödemesi zamlandı mı, ne zaman zamlı yatacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI, NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?
Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu süre zarfında zam gelmesi halinde haberimiz güncellenecek. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.
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2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL’den az - 850 TL
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AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!
Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:
1-2 çocuklu hanelere - 350 TL
3 çocuklu hanelere - 450 TL
4 çocuklu hanelere - 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
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AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMESİ SORGULAMA
Her ay yapılan ödemelerin hesaplara geçip geçmediği e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılarak Aile Destek ödemeleri sorgulanabiliyor.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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TOPLAMDA 68,3 MİLYAR TL DESTEK SAĞLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurmuştu. “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.
Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.