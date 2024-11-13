Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman? Aile Destek Programı bitiş tarihi

        Kasım ayı hesaplara yatmıştı: Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2024 itibarıyla sona erdi ancak daha sonra programın uzatıldığı açıklandı. Kasım ayı ödemeleri de yatınca, Aile Destek Programı'nın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 08:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2022 yılından beri geliri düşük ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona geliniyor. Normal şartlarda, Haziran ayında tamamlanan 12 aylık program bir süre için daha uzatılmıştı. Bu zamana kadar 103,2 milyar TL değerinde sağlanan desteğin ne zaman biteceği, son ödemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Program kapsamında yapılacak Aralık ödemesinin, son ödeme olması planlanıyor. Bakanlık genelde ayın 15'ine kadar ödemeyi tamamlıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Habertürk Anasayfa