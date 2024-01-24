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        Haberler Televizyon 'Aile'de büyük final öncesi heyecan doruğa ulaştı

        'Aile'de büyük final öncesi heyecan doruğa ulaştı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle izlendi. Dizi, #Aile etiketi ile 3 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı. Ferman'ın Aslan ve Cihan'a silah doğrultup tetiğe bastığı anlar çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:50
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        'Aile'de büyük final öncesi heyecan doruğa ulaştı
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        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle izlendi. Dizi, #Aile etiketi ile 3 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı. Ferman’ın Aslan ve Cihan’a silah doğrultup tetiğe bastığı anlar çok konuşuldu. Bu sahnede heyecan doruğa ulaşırken, kimin vurulduğu büyük bir merak konusu oldu. 30 Ocak Salı akşamı büyük finaliyle ekrana gelecek ‘Aile’de neler olacağı heyecanla bekleniyor.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ferman’ı öldüremediğini Aslan’a açıklayan Cihan, yarım kalan işi bitirmeye karar verdi. Aslan’a gözdağı vermek isteyen Babür, Bedri’yi kaçırdı, köhne bir yerde kafasına silah dayayarak video çekti. Videoyu izleyen Aslan tedirgin oldu ancak Babür, Bedri’yi daha sonra bıraktı. Tüm aile üyeleri Ferman’ı yakalamak için planını uygularken Cihan, onu bulmayı başardı. Aslan’la birlikte Ferman’ı konuşturmaya çalıştılar ancak bekledikleri yanıtları alamadılar. Ferman’ı konuşturmak için devreye Devin girdi.

        Bedri ve Yağmur’un düğünü bölümün en neşeli anlarına sahne oldu. Tüm aile en güzel halleriyle düğün için bir araya gelirken, yüzler gülüyordu. Bedri ve Yağmur görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Cihan ve Hülya’nın arasında buzlar erirken düğünde yaptıkları dans herkesi duygulandırdı. Bu sırada Ferman, yarım kalan işini tamamlamak için harekete geçti. Bölümün finalinde ise Cihan ve Aslan’a silahını doğrultarak tetiğe bastı. Cihan’ın Aslan’a siper olduğu ve nefeslerin tutulduğu bu sahnenin ardından “Aslan ve Cihan’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

        Bedri ve Yağmur evleniyor;

        İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, final bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #aile
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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        Başak
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