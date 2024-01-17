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        Haberler Magazin Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler?

        Aile Arasında filmi 17 Ocak Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı, senaryosu Gülse Birsel tarafından kaleme alınan film 2018 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Aile Arasında filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Aile Arasında filmine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:19
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        • 1

          Aile Arasında filmi sinema perdesinin ardından televizyon erkanlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Aile Arasında filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Aile Arasında filmi hakkında tüm detaylar...

        • 2

          AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİM?

          Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
          Demet Evgar - Solmaz
          Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
          Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
          Fatih Artman - Emirhan Kurt
          Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
          Gülse Birsel - Mihriban
          Derya Karadaş - Leyla
          Su Kutlu - Zeynep Balcılar
          Ayta Sözeri - Behiye
          Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
          Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
          Rıza Akın - Selahattin Aladağ
          Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
          Erdal Cindoruk - Ruhi
          Ünal Yeter - Okan

        • 3

          AİLE ARASINDA KONUSU NE?

          Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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