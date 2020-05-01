Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Sportif tarzı ile dikkat çeken Yağtu, yürüyüş yaptı.

Ahu Yağtu'nun yürüyüş sırasında cep telefonu ile görüntülü konuşması dikkatlerden kaçmadı.

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