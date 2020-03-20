"UYANIK OLUN"

Bilgi alın, uyanık olun, uyumayın, bilinçlenin ve önlem alın. Unutmayın her yaşanan şeyin bir sebebi var. Bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Yapacak çok şey var.

Önemli olan, şu an ne kadar bireysel hareket etmek durumunda olsak da birlik duygumuzu ayakta tutmak.