20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de ortaya çıkan koronavirüse karşı insanlar, evden çıkmayarak tedbir almak ve çevresindekileri uyarmak için sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu da, arabanın içinde çekildiği bir fotoğrafı yayınlayarak takipçilerine birlik olma mesajını verdi.
"ŞİMDİ YÜZLEŞME ZAMANI"
Yağtu, paylaşımına "Şimdi yüzleşme zamanı" ifadelerini kullanarak şu sözleri sıraladı:
Spor, gıda, sosyalleşme, rutinler, iş-güçi kariyer, giyim kuşam, arabalar markalar, ego savaşları, zihin gel-gitleri, ekonomik durumlar, gelecek kaygıları... Kaldık mı kendi kendimizle işte.
Şimdi yüzleşme zamanı. Yargılamayın ama sorgulayın, araştırın öğrenin. Çocuğunuz varsa öğretin anlatın.
"GÖSTERMEDİĞİNİZ SEVGİNİZİ GÖSTERİN"
Yakınlarınıza uzaktan sarılın. İmkan varken gösteremediğiniz sevginizi gösterin. Kitap okuyun, meditasyon yapın, unuttuğunuz bastırdığınız duygularınızı yaşayın gocunmayın.
Yeni bir dil bile öğrenebiliriz bu dönemde. Eski eşyalarınızdan kurtulun.
"KENDİNİZİ NEGATİF GİRDAPLARA SOKMAYIN"
Evimizi, kendimizi, içimizi ve zihnimizi temizlemek için bol bol vaktimiz var artık. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda olmadığımız günler geldi.
Lütfen sürekli haber video izleyip kendinizi negatif girdaplara sokmayın.
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