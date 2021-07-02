NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık (86 bin lira) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açmıştı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulunmuştu.