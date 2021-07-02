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Ahu Yağtu'nun 'Cem Yılmaz' sessizliği! - Magazin haberleri

Ahu Yağtu'nun 'Cem Yılmaz' sessizliği

Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın, ödediği nafaka için indirim talep etmesi yönündeki soruları yanıtsız bıraktı

02.07.2021 - 08:59 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Şık tarzı ile dikkat çeken Yağtu, güzel bir yaz dönemi geçirdiğini ifade etti.

  • 42 yaşındaki Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın, ödediği nafaka için indirim talep etmesi yönündeki sorulara cevap vermedi. Koşar adımlarla mekana giren Yağtu, ardından geç saatlere kadar eğlendi. 

  • NE OLMUŞTU?

    Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık (86 bin lira) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açmıştı.

    İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulunmuştu.

  • Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü istemişti. Ahu Yağtu’nun avukatı ise Yılmaz’ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etmişti.

    Mahkeme, Cem Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp, karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı ertelemişti.

  • ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

    Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul vermişti.

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