Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni ortaya çıktı
1 Eylül'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı
Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti.
69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için 27 gün sonra Türkiye’ye getirilmişti.Ahu Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
KOAH hastası olan Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu.
Ünlü oyuncunun otopsi raporu çıktı. Ahu Tuğba'nın doğal ölüm olarak vefat ettiği öğrenildi. Tuğba'nın ölüm nedeninin hipertansiyon sonucu ortaya çıkan hipertansif kardiyovasküler hastalıklar olduğu belirtildi.