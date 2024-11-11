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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: Kokunu özledim - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: Kokunu özledim

        1 Eylül'de ABD'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesine olan özlemini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:40
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        Doğum gününde annesini andı
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        Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. 69 yaşında KOAH nedeniyle vefat eden Ahu Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Bugün 31'inci yaşına giren Anjelik Calvin, annesinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak; "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.

        Anjelik Calvin geçtiğimiz hafta da; "Anne, çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" demişti.

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        #Ahu Tuğba
        #Anjelik Calvin

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