Ahu Tuğba kimdir?

Sinema dünyasındaki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren oyuncu Ahu Tuğba günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Ahu Tuğba'nın eski sevgisi Meriç Erkan yaşam tarzını, adını ve hayatını değiştirdi, magazin dünyasında gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi. İşte Ahu Tuğba hakkında merak edilenler...
AHU TUĞBA KİMDİR?
Ahu Tuğba ya da gerçek adıyla Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ahu Tuğba, İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.
Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.
1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.
AHU TUĞBA EVLİ Mİ?
Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır.
Ahu Tuğba, İstanbul'un Osmanbey semtinde Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.
Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşamaktadır.
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