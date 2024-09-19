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        Haberler Televizyon Ahsen Eroğlu, SHOW TV'de ekrana gelecek 'Deha' ile dönüyor

        Ahsen Eroğlu, SHOW TV'de ekrana gelecek 'Deha' ile dönüyor

        Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak olan başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu, 22 Eylül Pazar akşamı SHOW TV'de yayına başlayacak, Ay Yapım'ın merakla beklenen dizisi 'Deha' ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide; dik başlı ve güçlü bir karakter olan Esme'ye hayat verecek oyuncu, 'Deha'yı tercih etmesinin sebeplerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:56
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        SHOW TV'de 'Deha' gününe az bir zaman kaldı.

        Umut Aral'ın yönettiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı 'Deha', 22 Eylül Pazar akşamı SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak.

        Ay Yapım imzalı 'Deha', büyük bir merakla bekleniyor.

        Dizinin kadrosunda yer alan son dönemin başarılı genç oyuncularından Ahsen Eroğlu, uzun bir aranın ardından 'Deha' ile televizyon ekranlarına dönüyor. Biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde Ahsen Eroğlu, çok zeki ama aile baskısı yüzünden ideallerine ulaşmakta zorlanan, dik başlı bir karakter olan 'Esme'ye hayat verecek. Esme'ye sıkışmış hayatında biraz nefes aldıran ve onu mutlu eden tek kişi ise çocukluk aşkı Devran olacak. En büyük hayali onunla bir gelecek kurmak olan Esme'nin Devran ile yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.

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        Ahsen Eroğlu, 'Deha'yı ve hayat verdiği 'Esme' karakterini kabul etmesindeki en büyük motivasyonunu şu sözlerle dile getirdi: Senaryoyu okuduğumda tutarlı bir matematiği olduğunu, kendime yeni bir sayfa açmak için doğru proje olduğunu gönülden hissettim. Neden? Esme'nin mücadelesi gerçeklikten uzaklaşmayan, dik başlı kimliği, tam da ihtiyacımız olan; kendine her daim güven duyan bir kadın olması beni projeye davet eden unsurlardı.

        Oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'nun yer aldığı 'Deha' 22 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor!

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        #ahsen eroğlu
        #deha

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