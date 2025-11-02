Habertürk
        Ahmet Tatlıses, açıklamalarda bulundu

        Ahmet Tatlıses, açıklamalarda bulundu

        Babası İbrahim Tatlıses'in mahkemeden elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlu Ahmet Tatlıses, açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:37
        Açıklamalarda bulundu
        İbrahim Tatlıses, uzun süredir kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeden elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ahmet Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak.

        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Haberi Görüntüle

        Uzaklaştırma kararının ardından Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşananlara açıklık getirdi.

        Sözlerine; "Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum" diyerek başlayan Tatlıses, şunları söyledi: Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.

        "AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

        Ahmet Tatlıses açıklamasında, uzun süredir devam eden davanın mal paylaşımıyla ilgisinin bulunmadığını özellikle vurguladı. "Yaklaşık 4 yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" diyen Ahmet Tatlıses, yanlış algılara da tepki göstererek; "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir” dedi.

        Ahmet Tatlıses, babasının iş hayatında yıllarca perde arkasında yer aldığını şöyle anlattı: 14 yaşımdan itibaren babamın yanındaydım. 30 yıl boyunca onunla çalıştım. Tatlıses restoranlarının çoğunu ben işletiyordum ama isim babama ait olduğu için hep onun adı ön plandaydı. Ben hiçbir zaman kameranın önünde olmadım. Arka planda kaldım, görünmeyi seven biri değilim.

        Sözlerine duygusal bir dille devam eden Ahmet Tatlıses, babasıyla arasındaki bağın hiçbir zaman maddiyatla ölçülmeyeceğini ifade etti: Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. ‘Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez’ derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum.

        Açıklamasının sonunda sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Ahmet Tatlıses, yaşananların abartıldığını söyledi: Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam.

